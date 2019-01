Premier League, Guardiola stende Klopp: Manchester City-Liverpool termina 2-1

È la vittoria che potrebbe riaprire il campionato. Il 2-1 con il quale il Manchester City ha piegato il Liverpool permette alla squadra di Pep Guardiola di accorciare a -4 dal primo posto, occupato proprio dai Reds. La gara andata in scena a Manchester è stata vibrante fin dalle prime battute, regalando spettacolo come da pronostico. A passare per primi in vantaggio sono stati i Citizens grazie ad una bella conclusione di Sergio Aguero al 40′, a cui ha risposto con un colpo di testa da posizione ravvicinata Roberto Firmino. La formazione di Guardiola non si è però lasciata scoraggiare, riuscendo a trovare nuovamente il vantaggio al 72′ con un gran gol di Leroy Sané, che ha così consegnato ai suoi tre punti fondamentali.

La classifica adesso dice Liverpool 54, Manchester City 50, Tottenham 48. Per una seconda parte di stagione che promette spettacolo.