Premier League, la FA richiama Guardiola

La gara di ieri sera tra Manchester City e Liverpool, conclusasi sul punteggio di 2-1, aveva un’importanza fondamentale, soprattutto per i Citizens, chiamati ad accorciare in classifica sui Reds. E proprio questa grande pressione ha forse influenzato il comportamento in panchina durante i novanta minuti di Pep Guardiola, autore di una veemente protesta nei confronti del quarto uomo Martin Atkinson ,durante la quale ha lanciato verso terra la propria sciarpa. Un atteggiamento che non è sfuggito alla Football Association (FA), che ha ufficialmente richiamato il tecnico spagnolo. È il primo avvertimento che riceve in stagione Guardiola, che, nel caso dovesse arrivare a collezionarne quattro, potrebbe vedersi infliggere una squalifica.