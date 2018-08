Premier League, Pogba fa partire bene lo United: Leicester k.o. 2-1

Il primo match della Premier League 2018/2019 vede il Manchester United di Mourinho imporsi all’Old Trafford sul Leicester per 2-1: un successo importante che maschera il malcontento per un mercato monco, dato il mancato arrivo del tanto agognato centrale difensivo e i presunti dissapori tra il tecnico e il francese Paul Pogba. Proprio l’ex juventino, forse per allontanare i malumori, è stato scelto come nuovo capitano, almeno per la partita appena terminata.

LA PARTITA – E come se non bastasse, è proprio Pogba a portare avanti i suoi, dopo solo due minuti dal fischio d’inizio, su calcio di rigore concesso per il tocco di mano di Amartey sul tiro dell’ex Udinese Alexis Sanchez. Il raddoppio è arrivato all’83’ minuto, con il primo gol da professionista del terzino inglese Luke Shaw. Sembrava tutto finito, ma al 92′ minuto ci ha pensato il solito Jamie Vardy a infiammare il finale con il 63esimo gol in Premier League. Il forcing finale non ha prodotto nessun risultato, nonostante in colpo di testa tentato addirittura dal portiere Kasper Schmeichel all’ultimo respiro.