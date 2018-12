Premier League, sorpresa sotto l’albero: cade in casa il City battuto dal Crystal Palace

Vigilia di Natale amara per il Manchester City che è caduto in casa contro il modesto Crystal Palace nel match del 18° turno di Premier League. In classifica Liverpool 48, Manchester Cty 44.

Questi tutti i risultati e i marcatori:

Bournemouth-Brighton 2-0 (21′ e 77′ Brooks)

Chelsea-Leicester 0-1 (51′ Vardy)

Huddersfield-Southampton 1-3 (15′ Redmond, 42′ rig. Ings, 58′ Billing, 70′ Obafemi)

Manchester City-Crystal Palace 2-3 (27′ Gundogan, 33′ Schlupp, 35′ Townsend, 51′ rig. Milivojevic, 85′ De Bruyne)

Newcastle-Fulham 0-0

West Ham-Watford 0-2 (30′ rig. Deeney, 88′ Deulofeu)

Questo il programma completo del 18° turno di Premier:

Venerdì 21 dicembre

21:00 Wolves-Liverpool 0-2

Sabato 22 dicembre

13:30 Arsenal-Burnley 3-1

16:00 Bournemouth-Brighton 2-0

16:00 Chelsea-Leicester 0-1

16:00 Huddersfield-Southampton 1-3

16:00 Manchester City-Crystal Palace 2-3

16:00 Newcastle-Fulham 0-0

16:00 West Ham-Watford 0-1

18:30 Cardiff-Manchester Utd

Domenica 23 dicembre

17:00 Everton-Tottenham