Arsenal, bye bye Aubameyang: pazza offerta dalla Cina

Le strade dell’Arsenal e di Pierre-Emerick Aubameyang potrebbero presto separarsi. L’attaccante dei Gunners è dato in uscita dai principali tabloid inglesi. Dopo il fallimento in campionato, con i posti che valgono la Champions League sfumati, e il ko in finale di Europa League, la società è chiamata a compensare le perdite economiche in qualche modo.

La cessione di alcuni giocatori sembra, dunque, la strada più scontata. In tal senso, come scrive il Sun, la Cina ed in modo particolare lo Shanghai SIPG si sarebbero fatti sotto per il bomber del Gabon. L’offerta al club non è ancora pervenuta ma la Super League Cinese chiama e lo fa con 300 mila sterline alla settimana offerte al classe ’89. L’ex Milan e Borussia Dortmund, era già stato vicino all’approdo in Oriente ma adesso sembra essere arrivato il momento giusto.

Aubameyang è reduce dalla vittoria, a parimerito con Salah e Mané, del titolo di capocannoniere della Premier League, con 22 gol.