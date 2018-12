Arsenal, il ritorno di Koscielny: “La mia stagione inizia adesso…”

Quasi un anno dopo l’infortunio, precisamente 225 giorni dopo, il centrale difensivo dell’Arsenal, nonché capitano degli inglesi, Laurent Koscielny ha fatto ritorno in campo nel match di Europa League contro il Qaarabag.

Un brutto guaio, quello subito a maggio dal difensore della Nazionale francese, che era stato costretto a perdere il Mondiale, e dunque anche il successo finale della Francia, a causa della rottura del tendine d’achille. Ora, dopo quasi un anno di distanza, il difensore dei Gunners è tornato a giocare. Attraverso il sito ufficiale, il classe 1985 ha espresso tutta la propria gioia.

NUOVO INIZIO – “Il ritorno in campo? È stato un giorno importante per me, sono davvero felice di aver giocato con la mia squadra. Ho incontrato molte persone durante il mio recupero che mi hanno aiutato a recuperare e superara questo momento. Ci sono stati dei momenti difficili, ma adesso sto bene fisicamente e mentalmente. Sono orgoglioso di me stesso, ho dato il massimo ogni giorno per tornare in campo. Adesso il mio recupero è terminato, ho ritrovato il sorriso e lo voglio condividere con la squadra. La mia stagione inizia adesso”.