Arsenal, il segreto di Guendouzi: “Corro sempre per tutta la squadra…”

L’Arsenal è pronto a scendere in campo contro il Rennes nella gara valida per gli ottavi di finale di Europa League. Ma durante la conferenza stampa di vigilia, Mattéo Guendouzi, centrocampista francese di origine marocchina, vera sorpresa positiva di questa stagione dei Gunners, ha commentato i motivi del suo exploit.

Il classe ’99, secondo la critica tra i migliori in assoluto della Premier League ha svelato il suo, curioso, segreto: “Quando sono arrivato all’Arsenal l’anno scorso, siamo andati in ritiro a Singapore e sapevo che sarebbe stato importante per me mostrare subito a tutti le mie qualità. Ho fatto bene e ottenuto la fiducia del mister e dei miei compagni. Spero che continui così per un po’”. Ma per avere un impatto così forte, Guendouzi ha dovuto dare il massimo e…correre davvero tanto: “Sono un giovane giocatore, quindi ho un sacco di energia. Corro per tutta la mia squadra e gioco sempre con il cuore, dando il 150% in ogni partita. Questo è il mio segreto”.