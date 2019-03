Arsenal, la vendetta di Ozil su Lingard dopo la vittoria in Premier

Una bella vittoria, quella ottenuta dall’Arsenal sul Manchester United nella giornata di ieri. I Gunners hanno battuto per 2-0 i Red Devils grazie alle reti di Xhaka e Aubameyang, ottenendo tre punti fondamentali nella corsa al quarto posto. E Mesut Ozil, autore di una buona prova, ha colto l’occasione per vendicarsi nei confronti di Jesse Lingard, che, dopo la rete segnata all’Emirates Stadium nella scorsa stagione, si era esibito in un balletto. Il tedesco, dopo la partita, ha pubblicato un post su twitter con scritto: “Dancefloor huh!?”. Chiaro il riferimento alla danza del giocatore dello United…