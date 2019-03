Arsenal, l’ex Pires: “Che spettacolo col Manchester!”

Dell’Arsenal, Robert Pires, è stato una bandiera, indossando la maglia dei Gunners dal 2000 al 2006. E domenica, in occasione della gara contro il Manchester United, l’ex centrocampista era all’Emirates Stadium, potendo così osservare da vicino la vittoria della squadra di Unai Emery contro i Red Devils. Il francese, al Mirror Football, ha così dichiarato: “Sono rimasto stupito, c’era un’atmosfera incredibile. I tifosi stanno vedendo impegno e spirito di sacrificio, apprezzandolo molto. La squadra in casa diverte e vince: non dimentichiamoci che di fronte c’era una buonissima squadra come lo United, che dispone di ottimi giocatori. Ora le prospettive si fanno interessanti: penso che l’Arsenal possa ambire a scalzare il Tottenham dalla terza posizione. I Gunners sono in ottima condizione, gli Spurs al contrario stanno soffrendo: perché non crederci?”.