Arsenal, Lichtsteiner: “Rimanere ancora qui? Difficile…”

Potrebbe essere durata appena una stagione l’avventura di Stephan Lichtsteiner con la maglia dell’Arsenal. L’ex terzino della Juventus, nel corso di un’intervista rilasciata all’Evening Standard, ha infatti ammesso che sono poche le possibilità di proseguire il proprio percorso con i Gunners.

ADDIO – “Restare un altro anno? Al momento lo vedo molto difficile, staremo a vedere cosa succederà. Adesso sono concentrato solamente sulla finale di Europa League: voglio riportare questo club ai massimi livelli, anche in Champions. È un peccato non esserci riusciti già quest’anno, ma nel finale abbiamo buttato via troppi punti, in particolare in trasferta. Probabilmente abbiamo pagato le energie spese per arrivare fino in fondo in Europa”.