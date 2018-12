Carragher, che frecciata a Pogba: “Il giocatore più indisciplinato di sempre…”

Ancora pochi giorni all’attesa sfida di Premier League tra Liverpool e Manchester United. Una partita molto sentita tra quelle che sono due tra le potenze inglesi più forti in assoluto. Nonostante una posizione di classifca ben differente, con i Reds al primo posto, e la squadra di Mourinho ben lontana dalla vetta, la sfida valida per la 17^ giornata di campionato promette scintille, anche grazie ai due allenatori in panchina, non certo famosi per la loro pacatezza.

A parlare della sfida, ma in particolare dei giocatori che compongono le due squadra, ci hanno pensato due leggende di Manchester United e Liverpool come Gary Neville e Jamie Carragher durante il Monday Night di Sky Sports. Soprattutto il secondo, ha avuto da ridire su alcuni giudizi riguardanti Pogba, francese ex Juventus ora in forza ai Red Devils.

STOCCATA – Il siparietto con Neville ha inizio quando si cerca di creare l’undici tipo mischiando i giocatori di entrambe le squadra. Quando l’ex difensore dello United nomina Pogba tra le sue scelte, la reazione di Carragher spiazza tutti, specie perché accompagnata da un pesante giudizio: “Pogba è il giocatore più indisciplinato di tutti i tempi”, ha detto l’ex bandiera dei Reds. E il suo commento trova conferma anche nella squadra modello da lui scelta che a centrocampo non vede il nome di Pogba ma quelli di Keita, Matic, Milner.