Carragher stronca Mourinho: “Esonero inevitabile. E quella fascia di capitano a Pogba…”

“Inevitabile”, questa la sentenza di Jamie Carragher su quanto avvenuto in casa Manchester United. L’esonero di José Mourinho fa parlare, e tanto. L’ex bandiera del Liverpool, intervenuta ai microfoni di Sky Sport News, ha detto la sua e ha individuato in modo particolare uno dei motivi che ha portato alla “cacciata” dello Special One.



L’ERRORE – L’ex difensore ha affermato che sentiva che questo momento sarebbe arrivato fin dall’estate, quando ai primi screzi tra tecnico e società seguirono anche quelli con i giocatori: “Per analizzare l’esonero bisogna tornare all’inizio della stagione. Ho pensato fin da subito che fosse inevitabile che José Mourinho non fosse il manager anche nella stagione successiva. Ci sono stati un sacco di problemi tra lui e il board e soprattutto con i suoi giocatori più importanti all’interno della squadra. Dall’inizio c’è stata una massiccia svolta nella relazione con lo spogliatoio ed era lì davanti agli occhi di tutti”. E poi Carragher individua l’errore basilare che ha rotto, a suo modo di vedere, gli equilibri definitivamente: “Dando la fascia da capitano Pogba, in primo luogo è stato un errore, tutto sembrava destinato alla fine ancora prima di scendere in campo e giocare a pallone”.