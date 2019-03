Chelsea, Hazard fissa gli obiettivi: “Lottiamo per il quarto posto. Su Kepa e Jorginho…”

Dopo il 2-1 rifilato al Fulham nell’ultimo turno di Premier League, il Chelsea vive finalmente una settimana serena dopo svariate critiche arrivate in seguito alla finale di Carabao Cup e il caso Kepa-Sarri.

Higuain e Jorginho hanno regalato i tre punti ai Blues e hanno rimesso la squadra in corsa per i posti che valgono la Champions League. Intervistato dai canali ufficiali del club, Eden Hazard, attaccante del Chelsea, ha fatto il punto della situazione parlando anche dei suoi compagni di squadra, in modo particolare di Kepa e del centrocampista ex Napoli, entrambi al centro di tante polemiche.

OBIETTIVO – “Abbiamo parlato insieme nello spogliatoio riguardo alla gara tra Arsenal e Tottenham. Entrambi hanno perso due punti (hanno pareggiato 1-1 ndr) dopo la nostra vittoria contro il Fulham”, ha detto Hazard a Chelsea TV. “Arrivare nei primi quattro sarà una dura guerra, perché in realtà sono sei squadre a lottare per quattro posti. Adesso mancano 11 partite da giocare fino alla fine della stagione e noi cercheremo di prendere il massimo dei punti possibili”.

DIFENSORE – Ma da vero leader, Hazard ha parlato anche di Kepa e di Jorginho, decisivi nell’ultima vittoria: “Kepa? La settimana non è stata facile per lui, ma è un grande portiere e un bravo ragazzo. Decisivo con le sue parate? Kepa ha fatto un bel intervento contro il Fulham, dopo il primo gol di Jorginho e si è rivelato decisivo”. E a proposito del centrocampista ex Napoli: “Jorginho sta facendo molto bene, detta i tempi del gioco. Abbiamo bisogno di questo tipo di giocatore”.