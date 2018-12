Chelsea, Hazard non si nasconde: “Vogliamo la Premier League…”

Non segnava da nove gare, ma Eden Hazard non ha mai smesso di dare il proprio contributo alla squadra. Ecco che, alla fine, la rete è arrivata e con essa anche il successo e la palma di migliore in campo. Nel 2-1 esterno in casa del Brighton, l’attaccante del Chelsea ha deciso la gara con il gol del raddoppio che ha reso vano quello dei padroni di casa nel secondo tempo.

Al termine della gara, il belga classe 1991 ha commentato in zona mista il risultato e la propria prestazione, ma soprattutto ha lanciato un chiaro messaggio alle dirette avversarie. Se il suo mister, Maurizio Sarri, mantiene un low profile, Hazard non lascia nulla all’immaginazione e apertamente dichiara di voler vincere il titolo inglese.

IN TESTA – Sulla prestazione e la rete ritrovata, il belga ha detto: “Mi piace segnare, ma non è importante per me. La cosa più importante è vincere le partite. ed è per questo che sono in campo. Sapevamo prima della partita che dovevamo segnare un terzo goal, quando stai sul 3-0 è più difficile per le squadre rimontare, ma abbiamo concesso il gol e abbiamo subito un pò la loro pressione. Anche se alla fine abbiamo gestito bene la gara”. E poi ecco l’obiettivo, decisamente dichiarato: “Vogliamo essere in testa alla classifica alla fine della stagione, sappiamo che Manchester City e il Liverpool sono buone squadre ma non vogliamo che il divario sia grande”.