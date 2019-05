Chelsea, Hazard si sbilancia: “Firmare il rinnovo? Dov’è la penna?”

Eden Hazard resta al Chelsea. Sembra aver ricevuto una sterzata positiva in questo senso la querelle che vede il belga ancora in mezzo a tantissime voci di mercato. Il Real Madrid lo chiama, lui strizza l’occhio, ma non può fare a meno di dichiarare il proprio amore al club londinese, specie dopo aver conquistato un posto in Champions League e aver raggiunto la finale di Europa League.

A margine della premiazione come miglior giocatore della stagione del Chelsea, il 10 blues ha mandato un altro chiaro messaggio alla società dando vita, insieme ai presentatori, ad una gag che può avere importanti risvolti.

FIRMA – Come detto, tutto accade al momento di ricevere il premio. Dal palco Hazard risponde alla folla: “Eden firma il contratto!”, dicono i tifosi. E il belga: “Dov’è la penna?”. Una scena che farà piacere, sicuramente, ai fan, ma anche a Maurizio Sarri che ha sempre puntato sul suo campione e che, ovviamente, spera di farlo ancora per la prossima stagione. Il segnale per il rinnovo sembra evidente…