Chelsea, Hazard verso i 100 gol: “Ne manca solo uno e arriverà presto…”

Probabilmente starà già pensando a come festeggiare il grande traguardo con la maglia del Chelsea, per adesso Eden Hazard, attaccante dei Blues, sorride e decide la gara di Coppa di Lega contro il Bournemouth.

La sua rete ha regalato il successo per 1-0 al club allenato da Maurizio Sarri. Un gol, il suo numero 99 con la maglia del Chelsea, che è stato accolto come una liberazione, non solo per l’importanza per il passaggio del turno, ma perché lo avvicina al traguardo a tre cifre. Lo stesso Hazard ha tenuto a caricarsi in modo particolare in vista di quello che sarà il centesimo gol. Il belga non vede l’ora: “99 gol per il Chelsea. Saranno presto 100. Quindi adesso si festeggia il momento e lavoriamo duramente per far arrivare questo momento”.

Così il 10 belga si appresta a vivere la prossima gara dove, con ogni probabilità raggiungerà cifra tonda. Il Leicester, prossimo avversario in Premier League, è avvisato…