Chelsea, Jorginho: “Io uomo di Sarri? Ma no…”

Non una stagione delle più semplici, quella vissuta fin qui da Jorginho. Il centrocampista del Chelsea è infatti spesso finito nel mirino della critica, che lo ha accusato di essere il “cocco” del tecnico Maurizio Sarri. Accuse alle quali il brasiliano, attraverso un’intervista concessa al Guardian, ha voluto replicare: “Non sono l’uomo di Sarri, con lui ho solamente un rapporto molto professionale, all’interno di un gioco che esalta le mie caratteristiche. Quando sbaglio, mi rimprovera come fa con gli altri. Le critiche? Mi danno la forza per lavorare di più, per far cambiare le idee che i tifosi hanno su di me. Noi abbiamo uno stile di gioco molto organizzato, che richiede tanto possesso palla e che consente di controllare e vincere le partite. È chiaro però che ci vuole del tempo prima che tutti lo assimilino. Non dimentichiamoci che anche Pep Guardiola ha avuto delle difficoltà nel suo primo anno, quindi è normale possa averle anche Sarri”.