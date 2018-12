Chelsea, l’ex Sidwell racconta: “L’addio di Mourinho fu struggente. Piangevano tutti: Drogba, Lampard…”

Steve Sidwell, ex calciatore del Chelsea, che in realtà in maglia Blues non ha avuto un grande impatto con sole 15 presenze in circa cinque mesi a Londra, ha raccontato un retroscena di quando ad allenare i londinesi c’era José Mourinho. Il centrocampista, di recente in forza al Bringhton, ha raccontato a talkSPORT un aneddoto curioso che dà l’idea e soprattutto dimostra la potenza con cui lo Special One è capace di entrare nella mente e nel cuore dei propri giocatori. Esattamente come successe anni dopo nell’Inter, l’addio, forzato, del tecnico fu molto sentito nello spogliatoio.

IN LACRIME – Racconta Sidwell di quei momenti molto importanti: “Mourinho è venuto nello spogliatoio per salutarci e ha tenuto un breve discorso su quanto fosse orgoglioso di aver allenato la nostra squadra e dei rapporti personali che aveva costruito con i giocatori”. E poi aggiunge a dimostrazione del grandissimo feeling con i giocatori: “Guardandomi in giro piangevano tutti, non c’era un giocatore che avesse gli occhi asciutti. Vedere giocatori come Lampard, Terry e Drogba emotivamente a pezzi e con le lacrime agli occhi mi fece davvero impressione”. “E’ stato qualcosa di inspiegabile ed emozionalmente fortissimo. Non c’erano occhi asciutti in quella stanza e poi Drogba… era inconsolabile. Sono stato lì solo per quattro o cinque mesi in quello spogliatoio, ma ricordo benissimo quel momento. Ricordo benissimo di aver pensato: ‘Wow, questa cosa è davvero pazzesca!’“.