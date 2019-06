Chelsea, non solo Sarri: sarà addio anche con Zola

Sarà rivoluzione in casa Chelsea. Malgrado il successo in Europa League, con i blues che hanno battuto in finale l’Arsenal, i londinesi si preparano a rinnovare completamente il proprio staff tecnico. Secondo quanto raccolto da Sky Sports, non dirà addio solamente Maurizio Sarri, ormai destinato alla Juventus, ma anche Gianfranco Zola.

CONTRATTO – Il contratto dell’ex fantasista, attuale vice allenatore del Chelsea, scadrà a fine mese, con il club inglese che non appare intenzionato a proporre a Zola un nuovo accordo. L’esperienza ai blues dell’ex fuoriclasse azzurro si concluderà quindi dopo appena una stagione: Zola era infatti arrivato a Londra la scorsa estate dopo l’esperienza al Birmingham City.