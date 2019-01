Chelsea, Sarri chiede rinforzi: “Abbiamo un problema in attacco…”

Pareggio deludente per il Chelsea di Maurizio Sarri, che contro il Southampton non è riuscito ad andare oltre lo 0-0 davanti al pubblico dello Stamford Bridge.

La vetta della classifica si allontana, le critiche per il gioco al limite del noioso iniziano ad arrivare anche per chi, specie all’inizio della propria avventura londinese, aveva incantato proprio tutti.

Adesso, Sarri deve trovare la soluzione ai problemi del Blues e pare aver individuato il punto principale da risolvere: l’astinenza dei propri attaccanti. Al temine della gara contro il Southampton, infatti, l’allenatore toscano parlando a Sky Sport ha mandato un chiaro segnale ai suoi e alla dirigenza, chiedendo rinforzi sul mercato.

ATTACCANTI – Con Giroud infortunato e il solo Morata vero e proprio centravanti, le alternative nel reparto offensivo sono davvero poche per il Chelsea, ecco allora il chiaro messaggio di Sarri. Non lo dice apertamente, in realtà, ma la sintesi del suo discorso non lascia dubbi: “Abbiamo fatto un’ottima gara, soprattutto nei primi 80 metri di campo. Ma negli ultimi 20 abbiamo avuto qualche problema. Dobbiamo provare a risolvere quanto accade negli ultimi 15-20 metri. Se ricorreremo al mercato? La società sa bene la mia idea. Abbiamo bisogno di qualcosa di diverso rispetto a quello che abbiamo. Non mi occupo io del mercato e quindi al momento cerco di ottenere il massimo dai miei giocatori. La realtà, però, è che abbiamo dei problemi con gli attaccanti…”