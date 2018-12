Chelsea, Sarri incorona Hazard: “Importante come CR7 e Messi…”

Successo importante per il Chelsea di Maurizio Sarri che in Premier League riprende la marcia dopo gli stop avuto nelle scorse giornate. L’1-2 rifilato al Watford regala tre punti preziosi che rimettono i Blues al quarto posto a quattro lunghezze dal Manchester City terzo e a +2 dall’Arsenal quinto.

Grande protagonista del match, è stato Eden Hazard. Il 10 belga, autore di una doppietta, è l’autentico gioiello e trascinatore della squadra. Al termine del match, Sarri, ha voluto esaltare le doti del suo giocatore. L’allenatore non usa mezzi termini per congratularsi con lui e, chissà, prova a trattenerlo a Londra, visto l’interesse, forte, del Real Madrid. Come riporta anche l’account Twitter della società inglese, il classe del Chelsea è stato paragonato ai più grandi attaccanti d’Europa:

COME MESSI E CR7 – “Mi è piaciuta molto la determinazione per i 90′, il risultato è stato una naturale conseguenza. Hazard è un giocatore davvero importante per la squadra, come Messi per il Barcellona e Ronaldo per la Juventus. Ha segnato una doppietta e ha rischiato di fare anche 3 assist”. Sull’infortunio di Hudson-Odoi ha aggiunto: “Ha avuto un un problema al bicipite femorale la scorsa settimana, nel finale ha avuto un piccolo risentimento”.