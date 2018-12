Chelsea, Sarri non ci sta: “Mi aspettavo un’altra reazione. La squadra era in confusione, giocavano tutti da soli…”

Il ko casalingo ad opera del Leicester, punisce il Chelsea di Maurizio Sarri e lo allontana dalla vetta della classifica. Undici punti di distacco dal Liverpool capolista e quarta posizione in condivisione con l’Arsenal.

La rete siglata da Vardy, nello 0-1 finale ai danni dei Blues, colpisce la tifoseria londinese ma anche lo stesso tecnico italiano che, al termine della gara, nella classica conferenza stampa, si è detto molto arrabbiato e sorpreso, in negativo, per la mancata reazione della squadra. O meglio, per la sbagliata reazione, inversa a quanto il manager ex Napoli si attendeva.

IN CONFUSIONE – “Abbiamo giocato molto bene per 55 minuti, poi…”. Inizia così l’analisi del match Maurizio Sarri che, piuttosto seccato, continua: “Dopo il gol subito, però, la reazione della squadra mi ha sorpreso. Credo sia stata una strana reazione, non nella direzione che mi sarei aspettato. Non eravamo più un team di undici giocatori, ma ogni giocatore giocava per sé. Questo è stato davvero strano”. “Penso che avremmo potuto fare meglio nella reazione. Dovevamo solo continuare a giocare come nella prima parte della partita, c’era il tempo di segnare ma la squadra è sembrata scioccata, come in preda alla confusione mentale”. “Perché è successo questo? Non lo so perché sia accaduto. Se l’avessi capito sarei intervenuto durante la gara. Spero di vedere la giusta reazione nei prossimi giorni e nella prossima gara contro il Watford”.