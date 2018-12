Dalla Francia, trema la panchina del Leicester: c’è Jardim in pole position

Nonostante una posizione di classifica per nulla pessima, il Leicester, attualmente in nona posizione in Premier League, si prepara ad un ribaltone sulla panchina.

Secondo quanto riportato da Le10Sport, infatti, Leonardo Jardim resta in cima alla lista dei desideri del club inglese. Il portoghese, che è stato allontanato dal Monaco ad ottobre, al suo posto si è insediato Henry, è attualmente libero.

Sulle sue tracce ci sono diverse società, tra cui anche la Roma che con Di Francesco in bilico avrebbe necessità di un sostituto all’altezza e con maggiore esperienza internazionale come appunto Jardim. Le Foxes, al momento, mantengono una certa fiducia in Claude Puel, in carica dal 2017, ma continuano a tenere aperta la pista dopo i sondaggi delle scorse settimane. Particolare piuttosto interessante, che quello che è attualmente il tecnico del Leicester e che potrebbe lasciare il posto all’ex Monaco, ha un passato proprio tra le file del club monegasco. Sia come calciatore, sia come allenatore e vanta il successo della Ligue 1 nella stagione 1999-2000.