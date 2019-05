Dall’Inghilterra, clamoroso al Chelsea: sarà doppio addio Higuain-Sarri

Potrebbe essere doppio addio in casa Chelsea al termine della stagione. Non basta il terzo posto in Premier League e la finale di Europa League da giocare: Maurizio Sarri e Gonzalo Higuain diranno addio ai Blues al termine dell’annata.

Secondo quanto riporta il Daily Mail, infatti, il Chelsea non è intenzionato a prolungare il prestito di Higuain. In questo modo l’argentino farà ritorno alla Juventus. Il club non ha intenzione di spendere altri 18 milioni per trattenerlo in Premier League per un altro anno e, tantomeno, di sborsarne 36 per acquistarlo a titolo definitivo. Va da sé che l’addio di Higuain potrebbe essere un grosso indizio anche sul futuro di Maurizio Sarri. Il tecnico italiano ha voluto fortemente il Pipita che, alla sua prima stagione inglese, ha fallito.

Ancora poche settimane e si saprà quale sarà il futuro dei due protagonisti. Per il bomber è sicuro il rientro in Italia. Per Sarri, ancora, le ipotesi sono molteplici anche se il suo destino sembra segnato…