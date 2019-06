Dall’Inghilterra, Guardiola pianifica l’addio al Manchester City

Accostato alla Juventus per il dopo Allegri, Pep Guardiola resta il sogno dei tifosi bianconeri. Soprattutto se dall’Inghilterra sono sicuri che il tecnico del Manchester City stia attraversano un momento di “stanchezza” che potrebbe portatlo a scegliere di andare via.

Per la verità, come scrive Star Sport, è difficile che il tecnico spagnolo possa lasciare i Citizens già questa estate. Molto più probabile che lo faccia al termine della prossima stagione. Secondo una fonte anonima “Pep ha investito sempre tante energie nel suo lavoro e una stagione come quella appena vissuta gli è costata tanto a livello emotivo ed è inevitabile che debba prendersi una pausa”. Ecco perché, come scrive il tabloid, la prossima stagione Guardiola proverà ancora una volta l’assalto alla Champions League, ma poi potrebbe fermarsi e prendersi un anno sabbatico per recupere le forze e le energie, mentali e fisiche. L’eventuale addio, confermerebbe una sorta di regola: come già accaduto al Barcellona, dopo quattro stagioni, Pep potrebbe salutare e cambiare aria. Il tecnico non si è mai fermato oltre quella soglia in un club.