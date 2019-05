Dall’Inghilterra, il Sun è sicuro: “Sarrivederci”. Ecco dove andrà il tecnico

Maurizio Sarri dirà addio al Chelsea al termine della stagione. Continuano con insistenza le voci che vogliono l’allenatore toscano lontano da Londra e pronto a fare ritorno in Italia.

Dopo l’ultimatum del tecnico al patron Abramovic riguardo all’avere chiarezza sul proprio futuro e su quello del suo staff, ecco che sempre dall’Inghilterra, ed in particolare il Sun, annunciato che l’allenatore è pronto a fare ritorno nel nostro Paese.

SARRIVEDERCI – Non ha bisogno di traduzioni il titolo in prima pagina scelto dal tabloid britannico: “Sarrivederci”. Il mister del Chelsea se non avrà chiare le intenzioni del presidente dei Blues è pronto a salutare e, clamorosamente, a tornare in Italia alla guida, addirittura, della Juventus. Sembra, infatti, che Maurizio Sarri sia in pole position per prendere il posto di Massimiliano Allegri alla guida della Vecchia Signora. Con lui, arriverà a Torino anche Gonzalo Higuain, il cui prestito al club londinese terminerà questa estate.