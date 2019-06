Dall’Inghilterra, Mourinho pronto a tornare in Premier League: contatti con il futuro proprietario di un club

Un allenatore…molto speciale. Il Newcastle pensa in grande, soprattutto se dovesse cambiare proprietà con il multi-miliardario Sheikh Khaled bin Zayed Al Nehayan pronto a rilevare il club con un’offerta da 350 milioni di sterline.



Secondo quanto riporta il Mirror, infatti, il club inglese starebbe per cambiare gestione e il vecchio presidente Mike Ashley starebbe vendendo il club che si è confermato anche in questa stagione nel massimo campionato inglese.

Sotto la guida di Rafa Benitez, il Newcastle ha raggiunto una serena salvezza, ma con nuovo potente proprietario gli obiettivi potrebbero cambiare. Ecco perché, secondo il tabloid inglese, con l’eventuale cambio di presidenza, a guidare la squadra potrebbe esserci addirittura José Mourinho. Il portoghese sarebbe nella lista dei desideri dello sceicco Sheikh Khaled che avrebbe molti dubbi sulla permanenza dell’ex allenatore spagnolo il cui contratto è in scadenza. In passato, lo Special One aveva fatto degli apprezzamenti proprio sul Newcastle esaltando l’ambiente e tifoseria. Ecco perché il Mirror è convinto che con il cambio di proprietà Mourinho possa davvero tornare in Premier League dopo l’esperienza poco felice dell’ultima stagione al Manchester United.