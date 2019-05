Dall’Inghilterra, Sarri-Chelsea: ecco la decisione del club sul futuro dell’allenatore. E la Juventus…

Sarri alla Juventus? Forse no. Il Chelsea potrebbe aver deciso di non lasciare andare dopo appena un anno il tecnico ex Napoli. L’allenatore toscano era stato chiaro solamente poche ore fa riguardo al suo futuro e ad ogni tipo di discorso con il club.

Dall’Inghilterra, adesso, arrivano ulteriori indiscrezioni sulla decisione del Chelsea: Sarri sarà l’allenatore anche per la prossima stagione.

PER PAURA – A riportare la notizia è il Sun che motiva la scelta del club di Abramovich, sostanzialmente, per paura. Paura che il futuro allenatore, per altro già deciso, non sia ancora all’altezza. Secondo quanto afferma il tabloid, infatti, il Chelsea vede Frank Lampard come prossimo tecnico ma avrebbe delle remore riguardo alla sua esperienza in Premier League. Ecco, infatti, che i Blues aspetteranno l’esito del playoff del Derby County, allenato proprio dall’ex centrocampista, e nel caso di promozione nel massimo campionato inglese, osserveranno con attenzione le sue prestazioni.

Sarri, dunque, confermato per un altro anno, solo per dar modo a Lampard di fare esperienza in Premier League prima del grande salto nel “suo” Chelsea. La Juventus, però, osserva con attenzione anche perché sul contratto di Sarri ci sarebbe una clausola di 5 milioni che potrebbe permettergli di liberarsi a prescindere da cosa vorrà fare la società.