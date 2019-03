Dall’Inghilterra: Tottenham all’assalto di Chiesa

L’ottimo rendimento di Federico Chiesa non sta passando inosservato. Sul giocatore della Fiorentina hanno messo gli occhi numerose squadre, tra cui Juventus e Inter. Ed è di queste ore la notizia che, sull’esterno, vi sarebbe il forte interesse anche del Tottenham, con Mauricio Pochettino che gradirebbe avere un rinforzo nel reparto offensivo. A riportare l’indiscrezione è stato il Sun, che sottolinea come gli Spurs avrebbero messo Chiesa in cima alla loro lista dei desideri. Per strapparlo alla Fiorentina, però, ci vorrà una cifra non inferiore ai 70 milioni di sterline, con il rischio che sul ragazzo si scateni una vera e propria asta di mercato.