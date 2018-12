Dembelé ritardatario: Mendy lo prende in giro sui social

Rivali sul campo lo potrebbero diventare nelle successive fasi della Champions League, intanto Ousmane Dembelé, attaccante del Barcellona, e Benjamin Mendy, difensore del Manchester City, sono compagni di squadra con la Francia.

Ed è proprio al centrale Citizens che non sono sfuggiti tutti gli episodi che hanno riguardato il giovane amico e compagno di Nazionale e i suoi continui ritardi agli allenamenti. Punito dal Barcellona, criticato aspramente dalla stampa, a Dembelé è toccato anche lo sfottò del compagno di squadra con i Galletti.

IL POST – Ricordando il famoso ritardo di due ore dell’esterno blaugrana ad una recente sessione di allenamento del Barcellona, Mendy ha colto l’occasione di scherzarci su e ha dato vita ad un simpatico siparietto. Il difensore del Manchester City ha trovato un tweet di un fan che ritrae un uomo, la cui faccia è stata prontamente sostituita con quella di Dembelé, a letto mentre dorme, con la sveglia che indica le 11.00, orario in cui era previsto appunto l’allenamento del club blaugrana, poi saltato dal francese (che si era presentato alle 13.00).

Una presa in giro bella e buona che ha raccolto migliaia di commenti e like. Chissà, però, se sarò piaciuta al protagonista in questione. Intanto, Mendy, si è fatto una grassa risata. Il tutto, rigorosamente in pubblico…