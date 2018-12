Emery: “L’esonero di Mourinho? Una brutta notizia”

La notizia dell’esonero di José Mourinho da allenatore del Manchester United continua a tenere banco in tutta Europa. Tra le tante voci intervenute a commentare la vicenda, si registra anche quella di Unai Emery, attuale allenatore dell’Arsenal quinto in classifica in Premier. Il tecnico, nel corso della conferenza stampa di presentazione della gara valida per la Coppa di Lega con il Tottenham, ha così commentato: “Per me è una sorpresa e non è una buona notizia. Quando un allenatore termina il suo lavoro in questo modo non va mai bene. Ciascun tecnico ha il suo modo di lavorare e di allenare, pensando ogni giorno a come migliorare il lavoro quotidiano. L’esperienza di Mourinho in Premier e nel calcio in generale è molto grande. Non so quale sia il motivo di una decisione del genere”.