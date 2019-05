Futuro Chelsea, David Luiz rivela: “Abramovich ama ancora il club. Ci ho parlato e…”

Tante le voci attorno al futuro del Chelsea. Non solo quelle riguardanti l’allenatore Maurizio Sarri, ma soprattutto quelle relative alla possibile vendita del club da parte del patron Roman Abramovich. Alcune indiscrezioni recenti parlavano del magnate russo alla ricerca di compratori, ma a smentire ogni tipo di notizia a proposito ci ha pensato addirittura David Luiz, difensore degli inglesi, fresco di rinnovo contrattuale.

Ed è proprio in occasione del prolungamento del suo contratto che il centrale brasiliano ha avuto modo di constatare la fedeltà del presidente alla squadra e all’ambiente londinese. Come rivela il Sun, David Luiz ha raccontato: “Abramovich, magari, è stato lontano ultimamente, ma il suo cuore è qui con noi. Ama questo club, è lui che ha creato questo Chelsea, è lui che ha fatto diventare il Chelsea quello che è adesso. I risultati parlano per lui. 15 trofei in 15 stagioni. E’ venuto per fare la storia e l’ha fatta”.

INCONTRO – “Ho avuto modo di vederlo al momento del mio rinnovo contrattuale, la scorsa settimana. Ama tutto del Chelsea. Il club in sé e tutto quello che lo riguarda. Ha ancora tanta passione per il Chelsea e ama tutto come una volta. Ha tante energie da spendere per la società e ha ancora tanta voglia di migliorare e vincere insieme”. Chissà se la squadra lo ascolterà e, magari a Baku, nella finale di Europa League, gli regalerà un altro trofeo.