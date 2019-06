Guardiola, fedele ‘al Manchester City’: a New York a tifare l’altra squadra di Mansour

Una stagione culminata col successo in Premier League con il suo Manchester City. Pep Guardiola, però, anche in vacanza, non può fare a meno di calcio e di supportare l’ambiente Citizens. Nonostante parecchie voci l’abbiano spesso accostato alla Juventus come possibile successore di Massimiliano Allegri, il tecnico spagnolo ha sempre confermato la volontà di rimanere a Londra con i campioni d’Inghilterra.

Altro indizio sul proprio futuro, la visita, da vero tifoso, fatta negli States, al New York City FC, squadra del patron Mansour, lo stesso del Manchester City appunto. Durante la gara contro il Cincinnati, infatti, Pep era presente in tribuna a godersi il match e tifare per la squadra di casa. 5-2 il punteggio finale e tanto divertimento per il pubblico. Guardiola si è dimostrato fedele, quindi, ai colori e al suo presidente.