Huddersfield retrocesso, omaggio ai tifosi in trasferta: maglia regalata a tutti i presenti

Ultimo posto in classifica con soli 16 punti ottenuti e retrocessione. La stagione in Premier League dell‘Huddersfield è stata decisamente negativa. Nonostante l’annata storta, la società e i suoi tifosi sono rimasti molto uniti e fino all’ultima gara i fan si sono dimostrati innamorati della squadra e viceversa.

Lo dimostrano i supporters presenti in trasferta contro il Southampton e il gesto della società nei loro confronti. La retrocessione in Championship non ha rotto il legame tra le parti e i vertici del club hanno così deciso di fare un bel regalo ai proprio tifosi. Per tutti i presenti al St. Mary’s Stadium, infatti, l’Huddersfield ha annunciato in regalo una maglia da trasferta. Un piccolo gesto che sicuramente verrà apprezzato.