Il Chelsea saluta Fabregas: titolare e fascia da capitano per l’ultima gara con i Blues

Una partita dal sapore speciale, quella che il Chelsea e Cesc Fabregas giocheranno nel pomeriggio in FA Cup contro il Nottingham. Per il centrocampista spagnolo, salvo sorprese, sarà l’ultima con la maglia dei Blues.



Sul classe 1987, da tempo c’erano diversi club, tra cui anche il Milan, ma il destino dell’ex Barcellona sembra essere nel Principato di Monaco, dove ad attenderlo c’è la squadra del suo ex compagno di squadra Henry.

ULTIMA SPECIALE – Ed è per salutarlo nel migliore dei modi, che il Chelsea e il tecnico Maurizio Sarri hanno deciso di affidargli una maglia da titolare e, soprattutto, la fascia da capitano nel match di FA Cup contro il Nottingham Fores. Fabregas, che fin qui, in stagione non ha trovato spazio, saluta il suo pubblico dello Stamford Bridge da protagonista assoluto. Un addio che sicuramente verrà ricordato da entrambe le parti.