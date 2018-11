Inghilterra, si ritira Joe Cole

Dice addio al calcio giocato Joe Cole, centrocampista inglese che tra le altre ha militato anche nel Chelsea. All’età di 37 anni Cole lascia il calcio da giocatore dei Tampa bay Rowdies, nella United Soccer League. Nella sua carriera l’ormai ex centrocampista inglese ha totalizzato 716 presenze, mettendo a segno 104 reti. Dopo essersi fatto notare con la maglia del West Ham, Cole ha esordito con la maglia della Nazionale inglese, con il quale in totale ha messo insieme 56 presenze, partecipando per tre volte alla coppa del Mondo.

LE PAROLE DI COLE – Joe Cole ha rilasciato le seguenti dichiarazioni dopo il ritiro: “Spero che i prossimi due decenni siano speciali come lo sono stati i miei ultimi 20 anni da professionista. Un enorme ringraziamento a tutti quelli che mi hanno aiutato lungo questo percorso”. Il centrocampista inglese con la maglia del West Ham ha giocato otto anni, totalizzando 187 presenze e 18 reti, in due momenti diversi: dal 1998 al 2003 e nella stagione 2013-2014. Nel 2003 Cole si è trasferito al Chelsea, vincendo anche una Premier League nel 2005, che a Londra, sponda Blues, mancava da 50 anni.