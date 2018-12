Keown, che attacco a Mourinho: “Il peggior Manchester United degli ultimi 25 anni. I giocatori dovrebbero…”

Non c’è pace in casa Manchester United, soprattutto per José Mourinho. Dopo l’inizio di stagione passato da una polemica ad un’altra, i continui rapporti difficili con alcuni giocatori, Martial, Sanchez e Pogba su tutti e le continue critiche da alcune celebri leggende Red Devils, ecco un altro attacco.

Questa volta a parlare della squadra allenata dal portoghese, e a spendere parole davvero pesanti, ci ha pensato Martin Keown, ex difensore inglese tra le altre squadre di Arsenal e Leicester. Parlando ai microfoni di Football Focus, come riporta il Mirror, l’ex giocatore ha lanciato gravi accuse nei confronti del tecnico del Manchester United.

STOCCATA – “Il modo di giocare del Manchester United è il peggiore che abbiamo mai visto negli ultimi 25 anni anni. I giocatori sono lì tanto per. Non sanno cosa fare. Avrebbero bisogno di smettere di ascoltare Mourinho. Se è in questo modo che gli viene detto di giocare, i calciatori sono in campo isolati. Ognuno per sé. La squadra non ha un’identità”. Keown ha poi rincarato la dose: “Sembra abbiano paura di scendere in campo e giocare. Se dovessero cambiare allenatore potrebbero cambiare le cose, ma così…”. E su Mourinho: “Mourinho è stato Special ma ora è il Solitario. Sta quasi godendo del fatto che la sua storia al Manchester stia per finire”.