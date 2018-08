Liverpool, caos Salah: l’egiziano usa il cellulare alla guida

Non solo record di goal e grandi prestazioni con la maglia del Liverpool. Questa volta Mohamed Salah finisce sui giornali per vicende extra calcistiche. L’attaccante egiziano è infatti stato sorpreso ad utilizzare il proprio telefono cellulare mentre si trovava alla guida della sua vettura fuori dal centro sportivo della squadra inglese.

IL FATTO – In un filmato circolato anche sui social, e riportato da diversi giornali inglesi tra cui il Sun e il Daily Mail, si vede l’attaccante del Liverpool Salah intento ad usare il telefono mentre si appresta ad uscire con la propria auto dalla zona vicina allo stadio dei Reds. L’egiziano, visibilmente distratto dal dispositivo, non presta particolare attenzione alla strada e piuttosto che guardare davanti a sè preferisce il piccolo monitor del cellulare. Il tutto, mentre i propri tifosi filmavano e chiedevano una foto e un autrografo. La vicenda è stata immediatamente riportata alle autorità locali generando il caos. Il video risale presumibilmente alla vittoria di domenica per 4-0 del Liverpool contro il West Ham.

REAZIONE – Anche la stessa società inglese è intervenuta a seguito della vicenda. Il Liverpool, infatti, tramite un portavoce, ha dichiarato di aver informato la polizia della situazione: i Reds non faranno ulteriori commenti sull’argomento e risolveranno il problema internamente, probabilmente con un richiamo e ovviamente una multa salata al giocatore.

POLIZIA – Anche le autorità inglesi hanno confermato tramite i canali social di aver preso in carico le immagini e di averle trasmesse al reparto competente in seguito alle numerose segnalazioni ricevute.