Liverpool, dopo la Champions ecco il rinnovo monstre per Klopp

Jurgen Klopp è entrato definitivamente nel cuore dei tifosi del Liverpool e della storica società inglese. Il successo in Champions League contro il Tottenham, ma anche la battaglia in Premier League fino all’ultima giornata contro il Manchester City, hanno convinto i vertici societari a puntare ancora forte sul manager tedesco.

Come riporta il Daily Mail, infatti, per l’allenatore 51enne sarebbe pronto un nuovo contratto che andrà a migliorare, in modo ingente, il suo stipendio annuo. Il Liverpool punta a blindare il proprio allenatore con un’offerta monstre da 10 milioni di sterline all’anno. Al momento, Klopp guadagna circa 7 milioni di sterline e ha ancora tre anni di contratto, ma per evitare sorprese, la Fenway Sports Grou, società che controlla il club, sarebbe pronta al ricco adeguamento contrattuale per assicurarsi il tedesco a lungo.



L’impatto tra tecnico, giocatori e ambiente è stato unico e il feeling che si è venuto a creare è incredibile. Ecco perché il Liverpool è pronto a tutto pur di trattenere il manager che ha regalato la sesta Champions League ai Reds.