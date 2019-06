Liverpool, effetto Salah anche fuori dal campo: crimini e razzismo drasticamente diminuiti

Mohamed Salah fondamentale per il Liverpool non solo dal punto di vista calcistico. Autore del gol che ha sbloccato la finale di Champions League, e capocannoniere della Premier League a parimerito con Mané e Aubameyang, l’egiziano risulta importantissimo anche per la città e il benessere delle persone.

Infatti, come riporta uno studio dell’Università di Stanford, dal momento dell’arrivo di Salah a Liverpool il tasso di criminalità e gli episodi di razzismo nei confronti di musulmani sono diminuiti drasticamente.

I DATI – Secondo lo studio effettuato, nel Merseyside, infatti, i crimini sono diminuiti del 19% e i commenti anti-musulmani online, su Twitter in modo particolare, sono scesi del 50%. Da quanto si apprende, la figura di Salah ha influito notevolemente a rendere più familiare l’Islam. L’egiziano è stato visto come un modello positivo che ha rassicurato la popolazione. Questo studio avrebbe anche provato che l’attaccante Reds ha influito radicalmente sull’abbassamento dei messaggi di odio contro i musulmani: si è passati dal 7,2% di messaggio “negativi”, al 3,4%.