Liverpool, il regalo di Natale di Klopp e giocatori ai bambini malati

Il sorriso. E’ questo che non deve mai mancare, soprattutto a Natale. Il carattere estroverso del proprio allenatore Jurgen Klopp avrà sicuramente aiutato in questa occasione tutti i calciatori del Liverpool.

I Reds, infatti, dopo il successo di Champions League contro il Napoli e il passaggio agli ottavi, prima di preparare la gara contro il Manchester United, hanno pensato bene di condividere la gioia e regalare un sorriso in questo momento che precede le festività natalizie, ai bambini più sfortunati dell’ospedale Alder Hey.

INIZIATIVA – Come ormai da tradizione, il Liverpool, Klopp in testa, con Salah e Firmino e nessun assente, ha voluto regalare un sorriso e un momento di spensieratezza ai meno fortunati. Come degli eroi, agli occhi dei bambini malati, o più semplicemente come tanti Babbo Natale, visti i doni portati dai Reds, i calciatori si sono resi protagonisti di questo bellissimo gesto. Autografi, foto ma anche tanti giochi portati in dono ai ragazzi. La stessa società inglese ha voluto rendere pubblico quanto avvenuto in modo da dare l’esempio anche per altre società.