Liverpool, Klopp: “Complimenti al City, se vogliamo vincere la Premier dobbiamo…”

Niente da fare anche per quest’anno, nonostante un bottino di punti strepitoso. Il Liverpool vince con il Wolverhampton, ma non basta per trionfare in Premier League a causa del contemporaneo successo del Manchester City in casa del Brighton. L’allenatore dei Reds Jürgen Klopp ha parlato dopo l’assegnazione del titolo: “Anzitutto voglio fare i complimenti a Guardiola e alla sua squadra per aver disputato una stagione fantastica. Finché il City avrà giocatori di così alta qualità e quella potenza economica, per le altre sarà difficile ostacolarlo. Per vincere la Premier League dovremo essere molto, molto vicini alla perfezione. Noi abbiamo sicuramente fatto dei giganteschi passi avanti”.

“L’unica cosa che avrebbe potuto abbattermi il morale sarebbe stato uscire oggi con una sconfitta – ha proseguito il tedesco in conferenza stampa -, sapevamo che per sperare di vincere il campionato dovevamo trovare oggi i 3 punti, poi avremmo visto l’altro risultato. È molto meglio avere noi il destino nelle nostre mani, com’è successo al City oggi. Comunque ci proveremo ancora, questa squadra non è finita, tutt’altro”.