Liverpool, Klopp: “Due finali perse? Le cose migliori arrivano al tre…”

Il titolo in Premier è sfumato per un solo punto, ma il Liverpool ha l’opportunità di portarsi a casa la Champions League. Dopo aver eliminato il Barcellona grazie all’incredibile 4-0 di Anfield, i Reds affronterranno in finale il Tottenham in quello che sarà un derby tutto inglese. E Jurgen Klopp, attraverso il sito ufficiale del club, ha suonato la carica in vista dell’impegno del primo giugno.

TRE – “Due finali perse in passato per me? In Germania abbiamo un detto: tutte le cose migliori arrivano al tre. A Mainz, ho perso la promozione due volte e siamo stati promossi nella terza stagione. Speriamo che questo possa ripetersi in Champions”.

LIMITI – “Dovremo andare oltre i nostri limiti. Nel corso degli anni abbiamo eliminato squadre forti grazie ad Anfield, come il Borussia Dortmund e il Manchester City. In questa stagione ci siamo riusciti con Bayern Monaco e Barcellona, ma abbiamo fatto bene anche in trasferta”.