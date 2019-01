Liverpool, Klopp polemico: “Kompany era da rosso. Quel fallo su Salah…”

Il Liverpool esce sconfitto dall’Etihad Stadium dove il Manchester City è riuscito a riaprire il campionato inglese. Il 2-1 finale, frutto delle reti di Aguero, Sané per i Citizens e Firmino per i Reds, fanno sì che il vantaggio degli uomini di Klopp si riduca a sole 4 lunghezze.

Al termine della gara, però, non mancano le polemiche, con l’allenatore dei Reds che se la prende soprattutto con l’arbitro e con il giocatore rivale Kompany, colpevole di un intervento molto duro su Salah che, a suo modo di vedere, avrebbe meritato il cartellino rosso e non la semplice ammonizione.

Come riporta il Daily Mail, Klopp si è detto molto arrabbiato per la decisione del direttore di gara di non mandar via dal match il giocatore belga. Con l’uomo in meno, le cose sarebbero potute, infatti, andare diversamente.

SERVE IL SANGUE? – “Mi piace molto Kompany come giocatore, ma davvero, cosa serve per ricevere un cartellino rosso? Era l’ultimo uomo, ha fatto la sua scelta facendo l’intervento. Ha colpito Salah. Era da rosso. Non è facile per l’arbitro vederla bene come l’ho vista io, ma era da mandare fuori dal campo. Ripeto, Kompany è un bravo ragazzo, lo conosco bene. Ma ha preso una decisione: ha fatto il suo intervento e ha colpito Salah. Se l’egiziano passa sappiamo tutti cosa succede. L’arbitro aveva bisogno di vedere sangue per dare l’espulsione? Un taglio o una ferita?”.

PRECEDENTE – Polemiche che hanno una radice profonda, infatti Klopp fa riferimento anche alla passata stagione e ad un cartellino rosso sventolato a Mané: “Quando eravamo qui l’anno scorso abbiamo ricevuto un cartellino rosso e nessuno ci ha pensato due volte prima di fischiarlo. Sadio (Mane) non ha voluto fare fallo neppure per un secondo, ma lo ha colpito e quindi l’hanno espulso”.



Polemiche che continueranno ancora per tanto. Nel frattempo, però, la Premier League è riaperta e il Liverpool conduce ora con 4 punti di vantaggio.