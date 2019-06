Liverpool, Klopp saluta Sturridge e Moreno: “Daniel uno dei migliori che abbia mai visto, Alberto personalità pazzesca”

Daniel Sturridge e Alberto Moreno non rinnoveranno il proprio contratto con il Liverpool. Ad annunciarlo, lo stesso club inglese, che, mediante i propri canali social ufficiali, ha salutato i due giocatori. Attraverso il sito ufficiale dei Reds, sono invece arrivate le parole del tecnico Jurgen Klopp.

ADDIO – “Quando sono arrivato a Liverpool erano entrambi qua e, in questi anni, hanno dato il loro contributo ad affermarci tra le migliori formazioni in Premier League e in Europa. Alberto è un uomo dalla forte personalità e questo si riflette anche nel modo in cui gioca. Forse ha avuto a disposizione meno minuti di quelli che avrebbe meritato, ma il suo apporto non è mai calato. Daniel si è guadagnato il diritto di essere considerato uno dei grandi giocatori del Liverpool contemporaneo. Ha segnato dei gol impossibili, è uno dei migliori finalizzatori che abbia mai visto. Ci mancheranno, adesso gli auguriamo il meglio per il loro futuro. Ragazzi, ci lasciate da campioni europei”.