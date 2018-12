Liverpool, la sorpresa di Salah, Shaqiri e Robertson ai bambini: la loro reazione è incredibile

In vetta alla classifica della Premier League e agli ottavi di finale di Champions League. Non potrebbe esserci momento migliore per il Liverpool di Jurgen Klopp.

Ed ecco perché, anche in virtù del periodo natalizio, i Reds hanno deciso di lasciarsi andare organizzando una sorpresa ad alcuni piccoli tifosi inglesi. Protagonisti dell’evento che ha regalato tanti sorrisi ed emozioni uniche ad alcuni bambini, sono stati Mohamed Salah, Andrew Robertson e Xherdan Shaqiri.

SENZA PAROLE – Intervistati su una panca di legno, i bambini di una scuola locale di Liverpool, stanno raccontando le loro emozioni quando all’improvviso, da dietro le tende posizionate alle loro spalle sbucano i tre giocatori. C’è chi rimane senza parole, chi quasi piange e chi invece si diverte a toccare i capelli di Salah. Tutti in pieno clima natalizio, con Shaqiri che suona il pianoforte e l’attaccante egiziano che si lascia andare al centro di un gruppone di piccoli tifosi felicissimi di abbracciare i propri idoli.

Una bellissima iniziativa che avrà fatto contenti proprio tutti. Giocatori compresi.