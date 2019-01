Liverpool, l’ex Barnes: “Il Manchester City non sa reggere la pressione. Ogni volta…”

Potrebbe essere una sfida decisiva per le sorti della Premier League. Manchester City-Liverpool si sfideranno nel big match del campionato inglese. Padroni di casa per portarsi nuovamente a -4 dai Reds, ospiti per allungare a +10 e rendere vano ogni tentativo di rimonta degli avversari.

Ma è in questi momenti delicati che si vedono le grandi squadre e, secondo quanto afferma l’ex giocatore tra le altre anche del Liverpool, nonché ex allenatore, John Barnes, è in questi momenti che la squadra di Pep Guardiola dimostra di non saper reggere la pressione. Parlando a bonuscodebets.co.uk, secondo quanto riporta il Sun, l’ex trequartista che ha militato per dieci anni nei Reds avrebbe individuato il problema dei Citizens.

PRESSIONE – “Penso ancora che il Manchester City sia il favorito numero uno per recuperare il Liverpool, piuttosto che il Tottenham. Hanno grandi giocatori, una grande squadra”. Ma poi, spiega perché, secondo lui, alla fine non riusciranno nell’intento di rendere difficile la corsa al titolo del Liverpool: “L’anno scorso, non hanno dovuto giocare con la pressione. Mentre nelle uniche due volte in cui hanno dovuto giocare sotto pressione è stato in casa per vincere il campionato contro il Manchester United e hanno perso, e poi contro il Liverpool nei quarti di finale della Champions League e hanno perso“. “Ogni volta che giocano sotto pressione perdono. Ho sempre sentito dire che questa squadra del Manchester City sia la migliore squadra inglese, forse del mondo. E sicuramente nel Paese lo è, ma quando tutto sta andando bene. Senza pressione. Quando hanno del vantaggio e non hanno paura, pressione giocano bene, sereni e fanno il miglior gioco del mondo. Ma adesso, con il Liverpool che ha questo vantaggio, devono tirare fuori il carattere”.



TITOLO – “Per lo scontro diretto dico che il Liverpool è favorito. E anche per la vittoria finale. Adesso la Premier League è più difficile. Quindi se anche perdessero, è più possibile che anche il Manchester City perda altre gare. Prima non era così il campionato in inglese. Adesso è possibile vedere che la squadra di Guardiola perda contro Leicester e Crystal Palace. Dunque può effettivamente accadere.”