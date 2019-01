Liverpool, l’ex Collymore: “Non vincerà il titolo neppure battendo il Manchester City 5-0…”

Stan Collymore, ex attaccante tra le altre del Liverpool, in cui ha militato dal 1995-1997, ha parlato alle colonne del Mirror riguardo alla Premier League e alla situazione tra le prime squadre in vista del big match tra i Reds, al momento in vetta, e il Manchester City, seconda a sette punti di distanza.

Nonostante il vantaggio, e la supremazia dichiarata, anzi ammessa, anche dal tecnico dei Citizens Pep Guardiola, secondo l’ex bomber dei Reds, la squadra di Klopp non vincerà il campionato inglese alla fine dell’anno.

SCARAMANTICO ? – Tutto è pronto per la sfida che potrebbe portare il Liverpool a +10 punti sul Manchester City in caso di successo nello scontro diretto di mercoledì, ma nonostante questa possibilità, Collymore è sicuro: “Il Liverpool non vincerà la Premier League neppure battendo il City 5-0”. Scaramanzia o altro? L’ex attaccante spiega: “Ritengo la squadra di Guardiola sempre la favorita per la vittoria finale. Qualsiasi cosa accada nello scontro diretto sono convinto che non sarà abbastanza per parlare già di titolo. Solo se a Marzo-Aprile, la mia ex squadra sarà ancora avanti con dieci punti di vantaggio, allora potrò cambiare idea e darli per favoriti alla vittoria”. Ed ecco perché Collyman crede che sia ancora troppo presto per dare i Reds vincenti: “Il Manchester City ha la capacità di fare un filotto di partite senza perdere, almeno 15 gare senza sconfitte. A quel punto, il Liverpool che è imbattuto da tanto perderà qualche punto e il vantaggio verrà ridotto”.