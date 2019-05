Liverpool, Premier maledetta: con 97 punti avrebbe vinto sempre. Tranne in due casi

Da quando il campionato inglese si chiama Premier League, e quindi dalla stagione 1992-93, nessuno ha vinto il titolo con più di 97 punti, quelli conquistati dal Liverpool, secondo classificato nel campionato che si è concluso oggi. Solo due le eccezioni: naturalmente il Manchester City che ha trionfato poco fa con 98 punti e lo stesso City di Guardiola della passata stagione, quando arrivò addirittura a quota 100 punti. Un dato che testimonia il lavoro grandioso profuso dalla squadra di Klopp, che comunque avrà la possibilità di rendere ugualmente trionfale l’annata vincendo la finale di Champions League contro il Tottenham del prossimo 1° giugno.

I DATI – I social in Inghilterra non hanno perso l’occasione per deridere i Reds, il cui ultimo titolo conquistato in Patria risale addirittura al 1990 (quando ancora la Premier era la First Division). Però, come detto, quante altre squadre dal 1992-93 hanno ottenuto così tanti punti? Il Chelsea del 2004-05 si è fermato a 95, quello di Conte del 2016-17 a 93, il Manchester United del 1993-94 a 92 (ma le partite erano 42 e non 38) e così via. Per curiosità e completezza di cronaca, la squadra che ha conquistato la Premier con meno punti è stato lo United di Sir Alex Ferguson del 1996-97: 75 in 38 match.