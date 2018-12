Liverpool, Van Dijk ci crede: “Siamo in un ottimo momento. Titolo? Tutto è possibile…”

Un’annata da incorniciare per il Liverpool di Jurgen Klopp. Dalla finale di Champions League conquistata, e persa però con il Real Madrid, all’attuale vetta della Premier League. Una crescita costante che mette i Reds nelle condizioni ottimali per aspirare ad almeno un trofeo nel 2019.

L’ultimo successo, in rimonta, in campionato contro l’Arsenal, è la dimostrazione del cambio anche di mentalità all’interno dello spogliatoio. A parlare della sfida vinta contro i Gunners e soprattutto del momento della squadra con annessi obiettivi futuri, è stato il centrale difensivo Virgil Van Dijk. L’olandese, al termine del match, è stato intervistato in zona mista e si è detto piuttosto ambizioso per il 2019.

SI PUO’ – Sulla gara vinta 5-1 in rimonta, ha detto: “Sapevamo della loro pericolosità in contropiede con la loro velocità in attacco, siamo stati sfortunati nel concedere subito il gol, ma abbiamo reagito come avremmo dovuto reagire e penso che abbiamo meritato la vittoria. Dobbiamo ancora migliorare molte cose, siamo molto contenti della situazione al momento, dobbiamo mantenere alta l’intensità e continuare così”. E sul futuro, suo e di squadra ha aggiunto: “Titolo? Tutto è possibile, siamo in un buon momento, è dura ma è un grande momento per essere un giocatore del Liverpool”.